Звезда сериала «Склифосовский» Владимир Довжик умер на 58-м году жизни
Актер Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет. О его смерти сообщил театр «Человек» в публикации на платформе «ВКонтакте».
Творческий путь артиста в культурном учреждении начался в 1998 году. Довжик проявил себя не только как актер, но и как режиссер. В его коллекции постановка спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу».
«Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра», — говорится в совместном заявлении коллег артиста.Широкой публике Довжик запомнился множеством ярких ролей в кино и на телевидении. Среди самых известных проектов с его участием — сериалы «Бригада» и «Интерны». Особенно зрители полюбили образ нейрохирурга Юрия Шейнмана, которого Довжик сыграл в «Склифосовском».