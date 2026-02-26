Звезда сериала «Склифосовский» Владимир Довжик умер на 58-м году жизни

26 февраля 2026, 00:56

Фото: iStock/Thomas Stockhausen

Актер Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет. О его смерти сообщил театр «Человек» в публикации на платформе «ВКонтакте».





Творческий путь артиста в культурном учреждении начался в 1998 году. Довжик проявил себя не только как актер, но и как режиссер. В его коллекции постановка спектаклей «Приключения бегемотика Бантика» и «Про Машу».



«Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра», — говорится в совместном заявлении коллег артиста.