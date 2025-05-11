Умерла бывшая журналистка РБК

Ирина Панкратова* (Фото: Instagram**/pira_ra)
Бывшая журналистка РБК иноагент Ирина Панкратова* скончалась на 39-м году жизни.
«…Панкратова* была журналистом-расследователем, (…) работала в журнале РБК и «Деловом Петербурге». Она не раз становилась лауреатом премии «Редколлегия», — сказано в публикации РБК.
По словам коллег, у почившей журналистки было тяжелое заболевание, с которым она боролась несколько месяцев.
В 2008 году Панкратова* окончила журналистский факультет СПбГУ. В 2019 году стала ведущим журналистом в запрещенном в России издании. Кроме того, писала для нежелательных в России организаций и иноагентов. Аудитория в соцсетях Панкратовой* насчитывает более тысячи подписчиков.
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