Ушла из жизни вдова Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова

Нина Гребешкова (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Ушла из жизни вдова режиссёра Леонида Гайдая, заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Об том сообщает Союз кинематографистов России на своём сайте.
Звезды «Бриллиантовой руки» не стало 10 мая в возрасте 95 лет.
Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. С первого раза она поступила во ВГИК и уже на первом курсе дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссёра Константина Юдина «Смелые люди».
В творческой биографии артистки порядка 130 киноролей, однако зрители больше всего полюбили её роли к фильмах мужа, режиссёра Гайдая. Она сыграла в следующих картинах: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
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Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. С первого раза она поступила во ВГИК и уже на первом курсе дебютировала в кино, сыграв в фильме режиссёра Константина Юдина «Смелые люди».
В творческой биографии артистки порядка 130 киноролей, однако зрители больше всего полюбили её роли к фильмах мужа, режиссёра Гайдая. Она сыграла в следующих картинах: «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».
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Анастасия Чинкова