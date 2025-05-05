Умер советский чемпион по борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев

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Умер советский чемпион по классической борьбе Виктор Авдышев. Экс-спортсмен скончался в возрасте 69 лет.
По данным SHOT, причина смерти — сердечная недостаточность. Авдышев за спортивную карьеру становился чемпионом СССР. На международной арене он дважды выигрывал бронзовую медаль чемпионата мира.
В 1989 году Авдышев в Киеве собрал бандитскую группировку. Организованная преступная группа состояла преимущественно из бывших спортсменов-борцов. Уже через несколько лет банда стала одной из самых влиятельных в городе.
В 1995-м Авдышев был арестован. Мужчина смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам тюрьмы.
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В 1989 году Авдышев в Киеве собрал бандитскую группировку. Организованная преступная группа состояла преимущественно из бывших спортсменов-борцов. Уже через несколько лет банда стала одной из самых влиятельных в городе.
В 1995-м Авдышев был арестован. Мужчина смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам тюрьмы.
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Манцаев Рамиль