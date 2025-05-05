Блогер Шабутдинов в суде признал вину по делу о мошенничестве

Аяз Шабутдинов (Фото: Telegram/ @AyazShabutdinov)
Блогер Аяз Шабутдинов полностью признал вину по обвинению в мошенничестве.
Молодой мужчина, который позиционировал себя бизнес-тренер, в ходе слушания уголовного дела в Пресненском суде Москвы дал признательный ответ.
Блогеру было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. По данным следствия, общий ущерб от деятельности Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. В социальных сетях на него подписано 1,9 млн пользователей. Общее количество пострадавших составляет 80 человек. Бизнес-тренер оценивал свои услуги до 1,9 млн рублей.
В середине апреля сторона защиты сообщала, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве.
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Блогеру было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. По данным следствия, общий ущерб от деятельности Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. В социальных сетях на него подписано 1,9 млн пользователей. Общее количество пострадавших составляет 80 человек. Бизнес-тренер оценивал свои услуги до 1,9 млн рублей.
В середине апреля сторона защиты сообщала, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве.
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Манцаев Рамиль