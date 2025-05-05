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Блогер Шабутдинов в суде признал вину по делу о мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов признал себя виновным по 113 эпизодам мошенничества
Аяз Шабутдинов (Фото: Telegram/ @AyazShabutdinov)

Аяз Шабутдинов (Фото: Telegram/ @AyazShabutdinov)

Блогер Аяз Шабутдинов полностью признал вину по обвинению в мошенничестве.
Молодой мужчина, который позиционировал себя бизнес-тренер, в ходе слушания уголовного дела в Пресненском суде Москвы дал признательный ответ.

Блогеру было предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества. По данным следствия, общий ущерб от деятельности Шабутдинова превышает 57 млн рублей. Он продавал курсы, которые якобы способствуют началу успешного бизнеса. В социальных сетях на него подписано 1,9 млн пользователей. Общее количество пострадавших составляет 80 человек. Бизнес-тренер оценивал свои услуги до 1,9 млн рублей.

В середине апреля сторона защиты сообщала, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве.

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Полиция арестовала иностранца, который участвовал в обмане жителей Подмосковья
Полиция арестовала иностранца за обман жителей Подмосковья на 1,5 млн рублей
05 мая 2025, 18:09

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Полиция идентифицировала мужчину, который участвовал в обмане трех жителей Подмосковья. Пострадавшие в результате мошенничества потеряли 1,5 млн рублей.
Как сообщает МВД Медиа, злоумышленником оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Молодой человек забирал деньги у обманутых аферистами людей. После он передавал деньги третьим лицам. За это ему оставляли 3 % от общей суммы. На данный момент идет речь об участии иностранца в двух эпизодах противоправной деятельности.

Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали доверчивым гражданам, что их счета используются для финансирования ВСУ. Им предлагали передать свои сбережения для зачисления на так называемый безопасный счет. Роль посыльного исполнял задержанный иностранный гражданин.

Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.

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#мошенники
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Женщина попыталась пронести порох и гильзу в храм Христа Спасителя
SHOT: женщина хотела пронести порох и гильзу в храм Христа Спасителя
05 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/camptoloma

В минувшую субботу 56-летняя уборщица по имени Маргарита пришла в храм Христа Спасителя в Москве и при этом вела себя подозрительно. Охрана остановила женщину: оказалось, что с собой у неё было полукилограмма пороха и гильза от патрона.
Как пишет телеграм-канал SHOT, полиция приехала на место и задержала Маргариту.

По её словам, все эти «сокровища» она нашла случайно у себя дома (отец, мол, был охотником) и решила выяснить, насколько эти находки опасные. Почему для этого она пошла в храм — неизвестно.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 8 лет колонии.

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#уголовное женщины
#оружие
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Сына ведущего канала «Россия 24» Шаргунова и сценариста Козловой насмерть сбила машина в Москве
Сына журналиста Шаргунова и сценариста Козловой насмерть сбила машина в Москве
05 мая 2025, 16:58

Фото: iStock/gorodenkoff

В Москве погиб сын ведущего телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергея Шаргунова и сценариста Анны Козловой Иван. 19-летнего парня насмерть сбила машина.
О трагедии сообщил сам Шаргунов в своих соцсетях.

«Моего сына нет», – написал журналист.
26 марта Ивану исполнилось 19 лет. Его отец – известный общественный деятель и сценарист Сергей Шаргунов, а мама Анна Козлова – дочь главного редактора «Роман-газеты» писателя Юрия Козлова. Она известна как автор романов и сценарист, именно она написала такие хиты как «Аутсорс», «Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Кеша должен умереть» и другие.

Редакция «Литературной газеты», для которой много писал Шаргунов, подтвердила гибель молодого человека. Коллектив выразил глубочайшие соболезнования родителям, которые потеряли умного, образованного и интеллигентного сына.

Год назад Сергей вместе с Иваном принял участие в программе Первого канала «Подкаст. лаб», где молодой человек рассуждал о творчестве Юрия Олеши и Валентина Катаева.

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Увеличилось число пострадавших при перестрелке в Махачкале
Четыре человека пострадали при перестрелке в Махачкале
05 мая 2025, 15:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

До четырёх человек выросло число пострадавших в перестрелке в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, речь идёт о двух сотрудниках ДПС, несовершеннолетней девочке, в руку которой прилетел осколок, и ещё одном мирном жителе. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.

Напомним, что чуть более часа назад неизвестные открыли огонь по трём сотрудникам ДПС, когда те пытались остановить машину преступников для проверки документов. Двое полицейских скончались на месте от полученных ранений, а третий, по последним данным, выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

После произошедшего двое открывших стрельбу мужчин угнали служебный автомобиль и скрылись. В ходе перестрелки были ликвидированы, по предварительным данным, ещё двое нападавших. В настоящее время полицейские разыскивают стрелков. Объявлен план «Перехват».

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Один из полицейских, пытавшихся задержать машину в Махачкале, жив
112: один из сотрудников ДПС, пытавшихся задержать преступников в Махачкале, жив
05 мая 2025, 15:47

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Махачкале один из сотрудников ДПС, которые вступили в перестрелку с преступниками, жив, но серьёзно ранен: у него прострелены рука и нога.
Как сообщает телеграм-канал «112», его сослуживцы (три человека) убиты. Раненый полицейский вёл бой до конца, пока преступники не скрылись на патрульной машине.

По данным телеграм-канала, нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовленным. Группа преступников заранее выбрала место расправы и открыла огонь из автоматов, застав полицейских врасплох.

Ранее губернатор Дагестана Сергей Меликов сообщил, что автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Известно, что всего было четыре преступника: двое мертвы, ещё двоих преследует полиция. В регионе объявлен план «Перехват».

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