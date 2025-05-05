Полиция арестовала иностранца, который участвовал в обмане жителей Подмосковья

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Полиция идентифицировала мужчину, который участвовал в обмане трех жителей Подмосковья. Пострадавшие в результате мошенничества потеряли 1,5 млн рублей.
Как сообщает МВД Медиа, злоумышленником оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Молодой человек забирал деньги у обманутых аферистами людей. После он передавал деньги третьим лицам. За это ему оставляли 3 % от общей суммы. На данный момент идет речь об участии иностранца в двух эпизодах противоправной деятельности.
Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали доверчивым гражданам, что их счета используются для финансирования ВСУ. Им предлагали передать свои сбережения для зачисления на так называемый безопасный счет. Роль посыльного исполнял задержанный иностранный гражданин.
Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.
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Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали доверчивым гражданам, что их счета используются для финансирования ВСУ. Им предлагали передать свои сбережения для зачисления на так называемый безопасный счет. Роль посыльного исполнял задержанный иностранный гражданин.
Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается.
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Манцаев Рамиль