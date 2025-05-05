Сына ведущего канала «Россия 24» Шаргунова и сценариста Козловой насмерть сбила машина в Москве

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В Москве погиб сын ведущего телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергея Шаргунова и сценариста Анны Козловой Иван. 19-летнего парня насмерть сбила машина.
О трагедии сообщил сам Шаргунов в своих соцсетях.
Редакция «Литературной газеты», для которой много писал Шаргунов, подтвердила гибель молодого человека. Коллектив выразил глубочайшие соболезнования родителям, которые потеряли умного, образованного и интеллигентного сына.
Год назад Сергей вместе с Иваном принял участие в программе Первого канала «Подкаст. лаб», где молодой человек рассуждал о творчестве Юрия Олеши и Валентина Катаева.
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«Моего сына нет», – написал журналист.26 марта Ивану исполнилось 19 лет. Его отец – известный общественный деятель и сценарист Сергей Шаргунов, а мама Анна Козлова – дочь главного редактора «Роман-газеты» писателя Юрия Козлова. Она известна как автор романов и сценарист, именно она написала такие хиты как «Аутсорс», «Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо», «Кеша должен умереть» и другие.
Редакция «Литературной газеты», для которой много писал Шаргунов, подтвердила гибель молодого человека. Коллектив выразил глубочайшие соболезнования родителям, которые потеряли умного, образованного и интеллигентного сына.
Год назад Сергей вместе с Иваном принял участие в программе Первого канала «Подкаст. лаб», где молодой человек рассуждал о творчестве Юрия Олеши и Валентина Катаева.
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Анастасия Чинкова