Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции

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Бразильский кинорежиссер и актер, один из лидеров нового кино Карлус Диегис скончался на 85 году жизни из-за осложнений после перенесенной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Бразильской академии литературы.
«Академик и режиссер Карлус Диегес умер рано утром 14 февраля в Рио-де-Жанейро», — написали на официальном сайте академии.
Карлус Диегис начал работать в кино в начале 1960-х годов. Среди наиболее узнаваемых картин режиссера — фильмы «Большой город», «Жоанна Француженка», «Прощай, Бразилия!» и «Лучшие одни впереди». Всего же Диегес снял порядка тридцати кинолент.
Как актер Карлус также сыграл в картинах «Солнце острова Пасхи», «Трамплин к победе» и иных. В 2012 году он получил Гран-при бразильского кино в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что французская актриса кино и сериалов, модель и художница Нике Арриги ушла из жизни 12 февраля. Она умерла в Риме. Причина смерти артистки еще не называлась.
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