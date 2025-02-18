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Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

Фото: iStock/ Marat Musabirov

Фото: iStock/ Marat Musabirov

Участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно, сообщил журнал Louder.
В большинстве своем Мьюир известен как экс-перкуссионист творческого коллектива King Crimson. Эта музыкальная группа считается одной из наиболее знаковых в истории рок-музыки.

Еще во время обучения в колледже Джейми нравились музыкальные инструменты. В результате он перешел на ударные и начал сотрудничать с популярными музыкальными коллективами. На сцене Мьюир отличался своей эксцентричностью.

Зимой 1973 года музыкант вдруг перестал сотрудничать с King Crimson и ушел в буддистский монастырь в Шотландии. Но спустя некоторое время он вернулся и занялся живописью.

Ранее сообщалось, скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Он умер 8 февраля после продолжительной болезни. Композитору было 75 лет.

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#смерть
#музыка
#рок
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Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин
18 февраля 2025, 22:57

Фото: iStock/ Ruslan Danyliuk

Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.
Председатель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Левандовский в разговоре с ИА «Онлайн Тамбов.ру» подтвердил сообщения о кончине Березина. Левандовский отметил, что это стало огромным ударом для всех коллег артиста.

Михаил также оставил свой след в кино. Артист участвовал в съемках картины «Война на западном направлении». Еще Березин играл в документальном фильме про архиепископа Луку.

Михаил Березин смог реализоваться и как режиссер. Под его началом вышли 12 спектаклей и сказок.

Ранее сообщалось, что участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно.

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#смерть
#артист
#кино
#театр
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Аюпова: признание Казани культурной исламской столицей привлечет инвестиции
18 февраля 2025, 14:22

Фото: iStock/yulenochekk

Признание Казани культурной столицей исламского мира в 2026 года поможет привлечь дополнительные инвестиции от мусульманских стран. Об этом заявил глава Минкульта РТ Ирада Аюпова в беседе с «Татар-информом».
По ее мнению, Татарстан получил возможность продемонстрировать себя на мировой арене, а также монетизировать доверие от мусульманских государств.
«Инвестиционная политика строится на узнаваемости и доверии сторон. Если вы эту страну знаете, доверяете ей, то будете туда инвестировать», — поделилась Аюпова.
Ранее политолог Сергей Марков отмечал, что признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России расширить сотрудничество с мусульманскими странами. По его мнению, мусульманский мир благодаря такому решению не станет присоединяться к антироссийским санкциям и с большим пониманием относиться к интересам Москвы.

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#политика
#сотрудничество
#политолог
#мир
#татарстан
#казань
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Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
17 февраля 2025, 22:56

Фото: iStock/ TheaDesign

Бразильский кинорежиссер и актер, один из лидеров нового кино Карлус Диегис скончался на 85 году жизни из-за осложнений после перенесенной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Бразильской академии литературы.
«Академик и режиссер Карлус Диегес умер рано утром 14 февраля в Рио-де-Жанейро», — написали на официальном сайте академии.

Карлус Диегис начал работать в кино в начале 1960-х годов. Среди наиболее узнаваемых картин режиссера — фильмы «Большой город», «Жоанна Француженка», «Прощай, Бразилия!» и «Лучшие одни впереди». Всего же Диегес снял порядка тридцати кинолент.

Как актер Карлус также сыграл в картинах «Солнце острова Пасхи», «Трамплин к победе» и иных. В 2012 году он получил Гран-при бразильского кино в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что французская актриса кино и сериалов, модель и художница Нике Арриги ушла из жизни 12 февраля. Она умерла в Риме. Причина смерти артистки еще не называлась.

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#смерть
#режиссёр
#актёр
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В Нижнем Новгороде автограф Виктора Цоя продают за 1 млн рублей
17 февраля 2025, 22:18

Виктор Цой (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)

Карточку с автографом и пожеланием музыканта Виктора Цоя продают в Нижнем Новгороде. Лот разместили на сайте бесплатных объявлений.
Роспись легендарного советского рок-музыканта можно приобрести за один миллион рублей. На карточке еще есть рукописная надпись «Удачных падений!». Когда и как продавец получил автограф — не сообщается.

Объявление разместили в конце января. За это время его просмотрело около 5,5 тысяч пользователей сайта.

Среди других лотов есть и автограф известного американского актера Клинта Иствуда, который снимался в вестернах и криминальных картинах. За него просят 150 тысяч рублей.

Кроме того, на сайте продается и подпись Юрия Шатунова — солиста группы «Ласковый май», который скончался в 2022 году. Цена автографа — 25 тысяч рублей.

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Пушкиновед оценила игру Юры Борисова в фильме о поэте
Пушкиновед Седова: игра Юры Борисова в фильме о поэте чрезвычайно убедительна
14 февраля 2025, 20:08

Юра Борисов (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Игра актера Юры Борисова в фильме «Пророк. История Александра Пушкина» чрезвычайно убедительна. Об этом заявила заведующая Мемориальным музеем-квартирой Пушкина, пушкиновед Галина Седова. По ее мнению, новый фильм о поэте получился «безусловно достоверным».
«Конечно, у каждого из нас «свой Пушкин», свои предпочтения даже в его иконографии, но Пушкин Юры Борисова чрезвычайно убедителен. И дело не во внешнем сходстве, хотя оно, безусловно, имеется. Экранный Пушкин в его исполнении ожил настолько, что оказался узнаваемым как настоящий поэт даже со спины», — поделилась Седова в беседе с «Петербургским дневником».
Тем временем актер Илья Любимов, сыгравший в этом фильме роль поэта Василия Жуковского, рассказал, как проходили съемки. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что в процессе работы они с Борисовым даже пытались понять, какой была тактильность у Пушкина.
«Поделюсь, что в процессе работы над картиной мы с Юрой Борисовым обсуждали даже такие моменты, как насколько Пушкин был тактилен с разными людьми, как он касался их, какую дистанцию выдерживал с тем или иным собеседником. И конечно, становилось ясно, что Жуковский и Пушкин — это друзья», — рассказал артист.
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