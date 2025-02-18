Покинул группу и ушел в буддистский монастырь: британский рок-музыкант из King Crimson Джейми Мьюир умер

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Участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно, сообщил журнал Louder.
В большинстве своем Мьюир известен как экс-перкуссионист творческого коллектива King Crimson. Эта музыкальная группа считается одной из наиболее знаковых в истории рок-музыки.
Еще во время обучения в колледже Джейми нравились музыкальные инструменты. В результате он перешел на ударные и начал сотрудничать с популярными музыкальными коллективами. На сцене Мьюир отличался своей эксцентричностью.
Зимой 1973 года музыкант вдруг перестал сотрудничать с King Crimson и ушел в буддистский монастырь в Шотландии. Но спустя некоторое время он вернулся и занялся живописью.
Ранее сообщалось, скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Он умер 8 февраля после продолжительной болезни. Композитору было 75 лет.
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Еще во время обучения в колледже Джейми нравились музыкальные инструменты. В результате он перешел на ударные и начал сотрудничать с популярными музыкальными коллективами. На сцене Мьюир отличался своей эксцентричностью.
Зимой 1973 года музыкант вдруг перестал сотрудничать с King Crimson и ушел в буддистский монастырь в Шотландии. Но спустя некоторое время он вернулся и занялся живописью.
Ранее сообщалось, скончался композитор, автор музыки к детским операм «Маугли» и «Аленький цветочек» Игорь Кадомцев. Он умер 8 февраля после продолжительной болезни. Композитору было 75 лет.
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Ольга Енгалычева