Из-за болезни умер заслуженный артист РСФСР Михаил Березин

Фото: iStock/ Ruslan Danyliuk
Заслуженный артист РСФСР Михаил Березин скончался на 84 году жизни. У звезды сцены были проблемы со здоровьем.
Председатель Тамбовского отделения Союза театральных деятелей РФ Сергей Левандовский в разговоре с ИА «Онлайн Тамбов.ру» подтвердил сообщения о кончине Березина. Левандовский отметил, что это стало огромным ударом для всех коллег артиста.
Михаил также оставил свой след в кино. Артист участвовал в съемках картины «Война на западном направлении». Еще Березин играл в документальном фильме про архиепископа Луку.
Михаил Березин смог реализоваться и как режиссер. Под его началом вышли 12 спектаклей и сказок.
Ранее сообщалось, что участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно.
Читайте также:
Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в Москве
Михаил также оставил свой след в кино. Артист участвовал в съемках картины «Война на западном направлении». Еще Березин играл в документальном фильме про архиепископа Луку.
Михаил Березин смог реализоваться и как режиссер. Под его началом вышли 12 спектаклей и сказок.
Ранее сообщалось, что участник группы King Crimson Джейми Мьюир скончался в 82 года. Он жил в Великобритании. Что стало причиной смерти рок-музыканта, пока не известно.
Читайте также:
Режиссер Карлус Диегис скончался из-за осложнений после операции
«Спасибо, что читали»: В Тюмени скончался 16-летний блогер Никита Горбунов, который вел блог о борьбе с раком
Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в Москве
Ольга Енгалычева