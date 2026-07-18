«Всё смешалось»: Солисты «Вируса!» сообщили, что эстрада за 27 лет обесценилась
Ольга Лаки и Юрий Ступник рассказали, как изменилась эстрада за 27 лет
Солисты группы «Вирус!» Ольга Лаки (настоящее имя — Ольга Козина) и Юрий Ступник поделились наблюдениями о том, как изменилась эстрада за 27 лет их карьеры.
В беседе с «Леди Mail» Ступник заявил, что шоу-бизнес стал разнообразнее, появилось много новых артистов и блогеров.
«Сегодня поют все, кому не лень. Из-за этого музыка, увы, обесценилась», — отметил Юрий.Ольга рассказала: раньше, чтобы купить диск любимой группы, его приходилось искать и «доставать» — в этом была магия. Сегодня, по её словам, каждый день выходит миллион треков.
«Всё смешалось... Нам грустно смотреть на всех этих блогеров и тиктокеров, которые, став популярными, вдруг зачем-то решают петь, напрочь тем самым обесценивая нашу эстраду. Ведь они же все фанерщики и занимают места по-настоящему талантливых музыкантов, не дают им пробиться», — подчеркнула Козина.Она добавила, что сейчас внимание слушателей рассеивается, и порой непонятно, кто поёт — певец, певица или нейросеть.