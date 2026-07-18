«Всё»: Григорий Лепс заявил о конце карьеры
Григорий Лепс допустил завершение карьеры через два года
Народный артист России Григорий Лепс допустил возможность завершить музыкальную карьеру через два года. Такое заявление он сделал перед сольным концертом в Витебске. Информацию передаёт издание «МК».
Григорий Викторович считает, что его поклонники смогут принять уход артиста со сцены. По его мнению, появятся новые целеустремлённые исполнители, а время само расставит всё на свои места.
«Я, наверное, запишу ещё один альбом года через два, если Богу будет угодно», — сообщил певец.Он намерен дать пластинке название «Последний император» и после этого, вероятно, поставить точку в творческой деятельности. Лепс выразил надежду, что осуществит задуманное.
До этого Григорий Лепс рассказал о новых отношениях. При этом он признался, что ещё не знает, какое слово подойдёт для описания его связи с возлюбленной.