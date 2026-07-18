«14 кг за два месяца»: Гарик Харламов выдал свой рецепт похудения

18 июля 2026, 22:21

Гарик Харламов объяснил свой метод похудения на 14 килограммов

Игорь Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Юморист Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) выступил на сцене VK Fest и объяснил свой метод похудения.





Актёр сообщил, что за последние два месяца сбросил 14 килограммов. Ведущая фестиваля Регина Тодоренко сразу же спросила у комика, в чём кроется главный секрет его преображения. Как сообщает корреспондент Super, Харламов не стал давать серьёзных советов, а ответил с долей иронии.

«Просто ешьте плохую еду», — заявил он.

«Приходи к моим детям, ты научишь их хорошим пищевым привычкам», — с улыбкой заявила она.