Достижения.рф

«14 кг за два месяца»: Гарик Харламов выдал свой рецепт похудения

Гарик Харламов объяснил свой метод похудения на 14 килограммов
Игорь Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Юморист Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) выступил на сцене VK Fest и объяснил свой метод похудения.



Актёр сообщил, что за последние два месяца сбросил 14 килограммов. Ведущая фестиваля Регина Тодоренко сразу же спросила у комика, в чём кроется главный секрет его преображения. Как сообщает корреспондент Super, Харламов не стал давать серьёзных советов, а ответил с долей иронии.

«Просто ешьте плохую еду», — заявил он.
В качестве примера такой пищи артист в шутку назвал брокколи. Тодоренко не осталась в долгу и моментально отреагировала на слова юмориста собственной остротой.
«Приходи к моим детям, ты научишь их хорошим пищевым привычкам», — с улыбкой заявила она.
Зал встретил этот диалог смехом и аплодисментами.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0