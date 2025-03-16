Умер старец Илий, духовник патриарха Кирилла

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Скончался 93-летний батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин) в монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Об этом информирует в Telegram-канале пресс-служба религиозного учреждения.
Уточняется, что Илий был духовником Патриарха Московского и всея Руси, и братии монастыря «Оптина пустынь». Причина смерти батюшки не уточняется.
Его братия просит помолиться за усопшего.
Схиархимандрит Илий родился в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов он был направлен в качестве духовника в Оптину пустынь после 65-летнего запустения.
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Его братия просит помолиться за усопшего.
Схиархимандрит Илий родился в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов он был направлен в качестве духовника в Оптину пустынь после 65-летнего запустения.
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Екатерина Коршунова