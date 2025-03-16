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Умер старец Илий, духовник патриарха Кирилла

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет жизни
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Скончался 93-летний батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин) в монастыре Оптина пустынь в Калужской области. Об этом информирует в Telegram-канале пресс-служба религиозного учреждения.
Уточняется, что Илий был духовником Патриарха Московского и всея Руси, и братии монастыря «Оптина пустынь». Причина смерти батюшки не уточняется.

Его братия просит помолиться за усопшего.

Схиархимандрит Илий родился в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 1980-х годов он был направлен в качестве духовника в Оптину пустынь после 65-летнего запустения.

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#церковь
#монастыри
#патриарх кирилл
Мошенники стали использовать новую схему для доступа к мобильному банку
МВД: Мошенники изобрели новую схему для доступа к мобильному банку и sim-карте
16 марта 2025, 06:15

Фото: iStock/Diy13

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают доступ к SIM-картам и мобильному банку, притворяясь сотрудниками операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.
Звонящий представляется инженером мобильной компании и просит абонента нажать комбинации символов (например, #90 или #09) под предлогом «проверки линии». Выполнение таких действий передаёт контроль над SIM-картой мошенникам, позволяя им совершать платные звонки и получать доступ к банковским приложениям.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей sim-карте и будут делать звонки за ваш счет», — уточнялось в материалах МВД РФ.
В МВД рекомендовали немедленно прерывать подобные разговоры, нажав кнопку завершения вызова. Ведомство также напомнило, что настоящие сотрудники операторов не требуют ввода таких команд по телефону.

15 марта «Радио 1» рассказывало о другой схеме аферистов с использованием мобильного телефона. Мошенники стали активно пользоваться уловкой с просьбой перезвонить на указанный номер, чтобы списать крупные суммы с банковских счетов жертв.

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#мвд
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#контроль
#компании
#сотрудники
#мошенники
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Радиостанция «Голос Америки»* прекратила вещание впервые за 83 года
Директор «Голоса Америки»*: станция замолкла, почти весь штат отправлен в отпуска
16 марта 2025, 04:37

Фото: iStock/demaerre

Более 1,3 тысячи сотрудников радиостанции «Голос Америки»*, финансируемой из бюджета США, отправлены в административный отпуск. Это привело к остановке вещания впервые за 83 года, заявил директор редакции Майкл Абрамовиц.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный «Голос Америки»* замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь коллектив — более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал Абрамовиц в соцсетях.
Ранее телеканал ABC News сообщил о рассылке уведомлений всему штату о переходе на оплачиваемый отпуск.

Решение связано с указом президента США Дональда Трампа о сокращении деятельности Агентства по глобальным СМИ, курирующего пропагандистские проекты, включая «Голос Америки»* и «Свободу/Свободную Европу»**, признанных в РФ СМИ-иноагентами.

Ранее сообщалось, что российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.

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*Радиостанция «Голос Америки» признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
**Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) — признано в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций
#сша
#отпуск
#сми
#проекты
#рф
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Скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин на 61-м году жизни
15 марта 2025, 11:15

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 61-м году жизни скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.
«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказано в публикации.
Владимир Бедин (Фото: Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина)

В центре добавили, что уход Бедина из жизни — огромная потеря для медицины в целом, а также для тех, кто знал лично выдающегося хирурга. Доктор являл собой символ надежды для пациентов, а его работа была безупречна, резюмировали в медучреждении.

Ранее сообщалось, какой известный актер умер от рака крови.

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#мир
#россия
#смерть
#медицина
#здоровье
#новости
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Евтропиев день 16 марта: как сохранить красоту, здоровье, удачу и почему нельзя отказывать в милостыне, народные приметы
15 марта 2025, 10:17

Фото: iStock/bruev

В народном календаре 16 марта — Евтропиев день, который также называют Медвежье пробуждение и Василиск-Евтропий. Согласно поверьям, именно в этот день пробуждается медведь и выходит из своей берлоги.
В этот день православные христиане чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Zzvet

В городе Амасии Понтийской в Малой Азии около 308 года пострадали святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск. Братья Евтропий и Клеоник, а также Василиск – племянник великомученика Феодора Тирона. После смерти Феодора святые проповедовали христианство обращая язычников в веру, за что оказались в тюрьме.

Правитель города Асклипиодот, узнав, что сподвижники мученика Тирона находятся под стражей, приказал привести их к себе. Перед правителем мученики проявили непоколебимую веру во Христа, за что были жестоко избиты и тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток Евтропий молился Спасителю, в ответ ему явился Господь с ангелами и Феодором, пообещав вечную жизнь. Многие из народа видели Спасителя, уверовали во Христа и просили Асклипиодота прекратить пытки.

После этого Асклипиодот силой заставил Евтропия принести жертвы языческим богам, в ответ на это началось землетрясение, стены храма рухнули, а статуя Артемиды разбилась. Пришёл голос с небес, обещая христианам дом для молитвы на этом месте.

Разозленный Асклипиодот приказал полить мучеников кипящей смолой, но смола стекала с них, обжигая мучителей. В ярости правитель приказал терзать тела мучеников железными крючьями, посыпая раны горчицей, солью и уксусом. В последнюю ночь перед казнью Господь укрепил мучеников в молитве. 3 марта Евтропий и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в тюрьме. 22 мая в Команах Василиск был обезглавлен и брошен в реку. Христиане нашли его останки и похоронили на вспаханном поле, позже на этом месте была построена церковь.

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска — 16 марта, дата не является переходящей, отмечается православной церковью ежегодно в один и тот же день.

Приметы дня


Фото: iStock/Ilia Smirnov

  • Если ворона купается в снегу, это предвещает ясную и тёплую погоду.
  • Прилет скворцов предвещает богатый урожай зерновых.
  • Появилась в середине марта трясогузка на полях — лёд на реках скоро сойдёт.
  • Первый гром с севера – к холодному лету. Если он прогремел утром, то летом будет неустойчивая погода.

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Что можно делать 16 марта


Фото: iStock/Maria Paina

В различных уголках православного мира существуют свои особенности празднования дня памяти Евтропия, Клеоника и Василиска. В одних местах проходят крестные ходы, в других — совершаются молебны с акафистом в честь святых мучеников. В этот день не требуется строгого поста, но многие верующие предпочитают ограничить себя в еде, чтобы сосредоточиться на духовном аспекте праздника.

Чтобы уберечь свой дом от злых духов, в древности на Евтропия было принято осенять крестом входную дверь, окна, ворота, печь и другие возможные точки проникновения тёмных сил в жилище.

Прежде чем первые лучи солнца коснутся земли, принято погружать в воду серебряный предмет или крестик. Серебро олицетворяло чистоту и защиту. Этой водой люди умывались, не глядя в зеркало, чтобы сохранить свою красоту и здоровье.

Что нельзя делать в этот день


  1. В Евтропиев день не стоит давать взаймы — это может привести к финансовым потерям и ухудшению отношений.
  2. Также не стоит выносить мусор после захода солнца – вместе с мусором можно вынести и удачу с благосостоянием.
  3. Отказывать в милостыне в этот день недопустимо – наказанием за это станут нищета и болезни.

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#радио 1
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В Белграде на акцию протеста вышли более 30 тысяч человек
МВД Сербии: на акцию протеста в Белграде вышли свыше 30 тысяч человек
15 марта 2025, 07:33

Фото: iStock/sibway

Число протестующих в Белграде достигло 31 тысячи человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные МВД республики.
Согласно информации ведомства, серьезных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее премьер-министр республики Милош Вучевич сообщил, что протестующие в Сербии намерены в субботу, 15 марта, реализовать полномасштабную блокаду Белграда и предпринять попытки силового захвата государственных учреждений.

Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции протеста в республике начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. 1 ноября козырёк железнодорожного вокзала обрушился на стоявших под ним людей. В тот день погибли 15 человек.

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