Скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин на 61-м году жизни

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На 61-м году жизни скончался замдиректора центра Боткина Владимир Бедин. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.
«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказано в публикации.Владимир Бедин (Фото: Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина)
В центре добавили, что уход Бедина из жизни — огромная потеря для медицины в целом, а также для тех, кто знал лично выдающегося хирурга. Доктор являл собой символ надежды для пациентов, а его работа была безупречна, резюмировали в медучреждении.
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