Умер ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс

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Австралийский музыкант, первый ударник рок-группы AC/DC, Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет. Об этом музыканты сообщили в социальных сетях.
«Остались только счастливые воспоминания, зажигай с миром, Колин», — написано в сообщении группы.
Отмечается, что причина смерти ударника не называется.
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Екатерина Коршунова