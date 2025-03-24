«Папа всем нам улыбается»: Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» после похорон отца

Могила Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров расплакался в эфире шоу «Маска» на НТВ после похорон своего отца Бедроса Киркорова. Киркоров-младший отметил, что своими успехами он обязан папе. По его словам, он решил выйти в эфир, потому что его «учили» идти к зрителю в любых обстоятельствах.
«Он сделал из меня большого артиста и, как артист, сегодня я улыбаюсь вам, несмотря ни на что — так меня учили. И папа, я уверен, всем нам улыбается с небес. Шоу должно продолжаться! Спасибо!» — произнес Филипп Киркоров.Певец был в черном блестящем костюме и расплакался после номера участника, посвятившего свое выступление Бедросу Киркорову. Был растроган весь зал. Бедрос Киркоров скончался на 93-м году жизни 18 марта.
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