Умер выдающийся дрессировщик медведей Виктор Кудрявцев

Виктор Кудрявцев (фото: РИА Новости/Алексей Куденко)
Один из самых известный дрессировщиков России Виктор Кудрявцев скончался в пятницу утром. Ему было 74 года, пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, причиной смерти артиста стала онкология. В последние годы он также страдал от осложнений после перенесённого коронавируса.
Кудрявцев был одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные, состоящие в его труппе, могли исполнять трюки на настоящем автомобиле и умели выполнять различные гимнастические упражнения.
Виктору Кудрявцеву были присвоены звания народного и заслуженного артиста России.
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Кудрявцев был одним из самых выдающихся дрессировщиков медведей в России. Животные, состоящие в его труппе, могли исполнять трюки на настоящем автомобиле и умели выполнять различные гимнастические упражнения.
Виктору Кудрявцеву были присвоены звания народного и заслуженного артиста России.
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Анастасия Чинкова