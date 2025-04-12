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Умер канадский режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф

Канадский режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф умер 94 года
Тед Котчефф (Фото: кадр видео на Youtube-канале Film Courage)

Тед Котчефф (Фото: кадр видео на Youtube-канале Film Courage)

Канадский режиссёр Тед Котчефф, известный по фильмам «Рэмбо: Первая кровь» и «Уикенд у Берни», скончался в возрасте 94 лет. Информацию о его смерти подтвердил сын Томас, сообщает телеканал CBC.
Котчефф ушёл из жизни мирно, в кругу близких. Это случилось в четверг.

«Он скончался от старости, в окружении родных и близких», — сказал сын режиссера.
Его карьера охватывает несколько десятилетий: от культового боевика с Сильвестром Сталлоне («Рэмбо: Первая кровь», 1982) до последней работы — фильма «Стрелок» (1995). В 2017 году режиссёр составил мемуары «Director's Cut: My Life in Film» («Режиссёрский монтаж: Моя жизнь в кино»), где рассказал о своем творческом пути.

В ночь с 11 на 12 апреля стало известно, что кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Его дочь пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.

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#режиссёр
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#сын
​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото
Олег Майами прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на фото, вновь намекая на роман
12 апреля 2025, 04:53

Олег Майами и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @miamioleg_official)

Певец Олег Майами выложил на своем аккаунте новый пост, где нежно прижимается к Ольге Бузовой, намекая на чувства. Он подарил ей парфюм и написал, что сам от него в восторге. Этот жест снова заставил фанатов гадать, не скрывают ли звезды романтические отношения.
Олег и Ольга уже не раз подливали масла в огонь сплетен. Их поцелуй на концерте, совместное исполнение песни «Такси» и многозначительные фото заставляли поклонников думать о чем-то большем «за кулисами». На одном из последних снимков Майами сидит рядом с Бузовой, целуя ее в щеку, а она закрывает глаза с улыбкой.

«Подарил своей новый аромат, сам от него дурею», — подписал Майами в посте.
Олег Майами и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @miamioleg_official)

Комментаторы в один голос пожелали «паре» счастья, реагируя так, словно Олег выложил прямое подтверждение своему глубокому интересу в Ольге.

«Очаровашки, невозможно взгляд оторвать! Олег и Ольга счастья Вам! Свадьбу ждём!», — написали под новыми фотографиями.
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Однако Бузова ранее всегда отвечала на вопросы о романе уклончиво. Однажды она сказала, что влюбленные взгляды и дурачества с Олегом — это не игра, а искренность. Но официально пара ничего не подтверждает, оставляя простор для фантазий.

Майами также настаивал, что их объединяет лишь дружба. Он признавался, что они давно рядом, поддерживают друг друга и иногда целуются.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

«Хочу, чтобы вы понимали. Мы не встречаемся с Олей. (...) Это сложно назвать поцелуем большой любви. Это любовь, но не совсем стандартная. Мы любим свою работу, профессию, но еще есть друг у друга», — пытался объяснить он.
Более того, недавно Ольга «дразнила» фанатов снимками с таинственным мужчиной, скрывая его лицо смайликом. Он водил ее по ресторанам и задаривал цветами, но кто это, так и осталось загадкой. Часть пользователей отметила, что «загадочный любимый» не походил на Олега Майами.

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«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника
Лера Кудрявцева поразилась ажиотажу вокруг смерти Паши Техника и обругала СМИ
12 апреля 2025, 03:23

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева резко ответила на ажиотаж после смерти рэпера Паши Техника. Ее расстроило, СМИ только о нем и пишут, в то время как проводы Техника собрали огромное количество людей. Столько внимания не уделяли даже похоронам народных артистов России, гневно поразилась она в личном Telegram-канале, на эмоциях даже добавив нецензурное ругательство.
«Похороны Паши Техника, это что такое? Народных так не хоронили, великих так не провожали! А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения!», — высказалась она.

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Известный рэпер Паша Техник (он же Павел Ивлев), ушел из жизни в 40 лет. Прощание с ним прошло в храме Петра и Павла в Лефортово, куда пришли около восьми тысяч фанатов. Некоторые перекрыли улицы, лезли на заборы, а полиция даже задержала нескольких человек.

Похороны состоялись на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Фанаты из Уфы уже задумали мемориал в «Арт-квадрате» с фигурой рэпера в худи и QR-кодом о его жизни. Они говорят, что памятник станет предупреждением о вреде наркотиков.

Лера Кудрявцева (Фото: кадр видео Instagram* @leratv)

Лера не понимает, почему вокруг Техника такой шум.

«Все СМИ только и пишут о Паше Технике. Ребят, вы офигели? У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал? Это что за примеры?», — написала она.
Ведущая признала, что зависимости — это сложно, борьба с ними заслуживает внимания. Но она напомнила, что множество мужчин и юных парней погибают в боях, однако им подобное внимание не уделяется. А ведь они — наверняка все очень достойные люди.

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«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры

*Запрещенная в России экстремистская организация
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#борьба
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«По-прежнему не общаемся, но не воюем»: Лолита дала новый комментарий об отношениях с Киркоровым после ссоры
Лолита высказалась об отношениях с Киркоровым после ссоры из-за «голой вечеринки»
12 апреля 2025, 00:16

Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита поделилась новым комментарием о своих отношениях с Филиппом Киркоровым. После скандала на «голой вечеринке» их дружба дала трещину, и они перестали общаться. На концерте «Авторадио» она дала интервью «Super.ru» и подчеркнула, что негатива к коллеге не испытывает, хотя былого тепла в отношениях нет.
«Мы по-прежнему не общаемся. Мы не воюем, мы коллеги. Я честно могу сказать, что у меня к нему нет все равно никакого негатива», — призналась певица.
Все началось, когда Киркоров поругался с Настей Ивлеевой из-за той самой «голой» вечеринки. Он уверял, что заглянул туда на пять минут, но попал под шквал критики и обвинил ведущую в своих бедах. Лолита тогда встала на сторону Ивлеевой, назвав Филиппа человеком, готовым предать друзей ради выгоды.

«Что с него взять? Человек, готовый на все что угодно, который готов предать кого угодно. На вечеринке он, как и я, провел два или три часа. Мы все провинились. При этом (он) почему-то обвинил Настю Ивлееву. (...) Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев», — говорила Лолита.
Лолита Милявская (Фото: Instagram* @lolitamilyavskaya)

Киркоров через некоторое время признался, что не держит зла на Лолиту Милявскую, назвавшую его предателем. Певец заявил, что любит её, несмотря ни на что. В конце февраля стало ясно, что та тоже сменила гнев на милость.

«Я не умею долго злиться!», – написала Милявская в соцсетях, сделав шаг к примирению.
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
Теперь Лолита подтвердила, что смотрит на ситуацию спокойнее. Она указала, что при таком долгом знакомстве, как у них, конфликты неизбежны.

«Когда 35 лет (кого-то) знаешь... Вы представляете (какие ситуации бывают)? Мы уже 35 лет вместе, как семейная пара. Люди ссорятся, на следующий день забывают, что ругались. Просто пока не выпала возможность (помириться)», — с улыбкой пояснила она в интервью.
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Памятник Паше Технику может появиться в Уфе

*Запрещенная в России экстремистская организация
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Актёр Анатолий Белым* стал давать концерты в поддержку ВСУ
11 апреля 2025, 22:26

Анатолий Белый* (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Анатолий Белый* начал устраивать концерты в Израиле для сбора средств для ВСУ. Об этом пишет издание «Абзац».
Известно, что на сцене артист читает стихи и прозу. Организаторы обещают зрителям концерт, который соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую культуры.

Напомним, что Анатолий Белый*, заслуженный артист России, уволился из МХТ им. Чехова после начала СВО и покинул страну. В 2023 году он сообщил, что не собирается возвращаться на Родину из-за критикующих её людей. В декабре того же года он был признан иноагентом.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Памятник Паше Технику может появиться в Уфе
11 апреля 2025, 22:11

Прощание с Пашей Техником (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Памятник рэперу Паше Технику может появиться в Уфе. С такой инициативой выступили местные фанаты исполнителя, сообщает Telegram-канал SHOT.
Поклонники музыканта предлагают организовать мемориал на территории городского пространства «Арт-квадрат», где сосредоточены культурные и развлекательные площадки. Оно располагается в историческом центре Уфы.

В настоящее время проект находится на стадии согласования. На предварительном эскизе представлена фигура Паши Техника в привычном для него худи. А рядом со скульптурой будет размещён QR-код, при переходе на который можно ознакомиться с биографией и дискографией рэпера.

По задумке авторов, памятник будет предостережением для молодых людей о вреде употребления наркотических веществ.

Ранее шоумен Стас Барецкий выдвинул подобную инициативу. Только он предложил установить памятник в Москве. Финансирование проекта он готов взять на себя.

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