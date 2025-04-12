Умер канадский режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф

Тед Котчефф (Фото: кадр видео на Youtube-канале Film Courage)
Канадский режиссёр Тед Котчефф, известный по фильмам «Рэмбо: Первая кровь» и «Уикенд у Берни», скончался в возрасте 94 лет. Информацию о его смерти подтвердил сын Томас, сообщает телеканал CBC.
Котчефф ушёл из жизни мирно, в кругу близких. Это случилось в четверг.
В ночь с 11 на 12 апреля стало известно, что кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Его дочь пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.
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«Он скончался от старости, в окружении родных и близких», — сказал сын режиссера.Его карьера охватывает несколько десятилетий: от культового боевика с Сильвестром Сталлоне («Рэмбо: Первая кровь», 1982) до последней работы — фильма «Стрелок» (1995). В 2017 году режиссёр составил мемуары «Director's Cut: My Life in Film» («Режиссёрский монтаж: Моя жизнь в кино»), где рассказал о своем творческом пути.
В ночь с 11 на 12 апреля стало известно, что кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Его дочь пояснила, что семья решила сообщить о трагедии позже, уважая волю покойного не приглашать никого на похороны.
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Мария Моисеева