Стало известно, что сказал Чак Норрис в своем последнем видео перед смертью
В своём последнем видео Чак Норрис, судя по опубликованным кадрам, выглядел бодрым и энергичным. В ролике, появившемся за десять дней до его смерти, актёр проводит спарринг с инструктором, демонстрирует несколько точных ударов и говорит, что чувствует себя «снова молодым».
О смерти Норриса сообщила его семья в публикации, размещённой в его аккаунте. В заявлении говорится: «С тяжёлым сердцем мы сообщаем о внезапной кончине нашего любимого Чака Норриса вчера утром. Хотя мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, знайте: он был окружён семьёй и ушёл с миром».
Близкие назвали актёра «преданным мужем, любящим отцом и дедушкой, невероятным братом и сердцем семьи». Они подчеркнули, что он жил «с верой, целью и непоколебимой преданностью тем, кого любил».
Чак Норрис родился в Оклахоме в 1940 году. В 1989 году он получил звезду на Голливудской аллее славы и стал культовой фигурой в мире боевиков и фитнеса. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах 1980-х годов.
