Смерть стримерши в прямом эфире увидели тысячи зрителей
Китайская блогерша и стримерша Ван Ефэй, известная под псевдонимом «Сестра Ван Чжа», скончалась после того, как во время прямого эфира у неё произошло кровоизлияние в мозг. Об этом пишут местные СМИ. Информацию приводит МК.
Трагедия случилась 9 марта. Примерно через 30 минут после начала трансляции, посвящённой продаже женской одежды, 39-летняя Ван внезапно пожаловалась на резкую головную боль, попросила вызвать скорую помощь и сообщила, что теряет сознание. После этого она лишилась чувств прямо в кадре.
Прибывшие медики не смогли её спасти. По информации СМИ, причиной смерти стало кровоизлияние в ствол мозга — одна из наиболее опасных форм инсульта с высоким риском летального исхода.
Как отмечают журналисты, стримерша работала по 11 часов в день и страдала от нерегулярного сна.
Читайте также: