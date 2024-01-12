В Расторгуево в пожаре погиб рэпер Sir-J

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Экспертиза подтвердила, что останки, которые нашли после пожара в загородном доме в Расторгуево, принадлежат Сергею Булавинцеву.
Shot пишет, что 29 декабря рэпер вернулся с концерта в Калининграде на дачу в Расторгуево. Ночью в доме вспыхнул пожар.
Правоохранители сообщили, что жертв в результате пожар нет.
Близкие артиста забили тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть. Булавинцев планировал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.
10 января был проведен повторный осмотр места пожара. Местность изучили волонтёры, следователи и всё же обнаружили останки. Судмедэксперты сделали вывод, что Sir-J погиб при пожаре.
Sir-J является одним из старейших битмейкеров России. Известность приобрёл в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал «Многоточие».
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Правоохранители сообщили, что жертв в результате пожар нет.
Близкие артиста забили тревогу, так как не было ни одной зацепки, куда он мог пропасть. Булавинцев планировал увидеться с детьми на Новый год, но связь с ним оборвалась.
Sir-J является одним из старейших битмейкеров России. Известность приобрёл в 90-х как участник рэп-групп Bust A.S! и D.O.B., продюсировал «Многоточие».
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Мария Фирсова