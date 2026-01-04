Умер заслуженный артист России Роман Улыбин
Скончался управляющий оперной труппой Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Роман Улыбин. Об этом сообщили в Телеграм-канале культурного учреждения.
В официальном сообщении подчёркивается выдающийся творческий путь актёра. Начав карьеру в родном театре в качестве стажёра, он впоследствии возглавил труппу. Этот путь коллеги Улыбина назвали примером беззаветного служения искусству.
«Для коллектива МАМТ уход Романа Улыбина — невосполнимая личная утрата. Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души», — говорится в обращении.Вместе с тем глубокие соболезнования родным и близким Романа выразил Союз театральных деятелей России.