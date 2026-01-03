Раскрыли обстоятельства гибели актера Андрея Хорошева
Актер, режиссер и телеведущий Андрей Хорошев, известный также под псевдонимом Андрей И, погиб 1 января в Абхазии, пытаясь спасти человека в горячем источнике. Об этом aif.ru сообщил его друг, кинорежиссер Сергей Члиянц.
По его словам, трагедия произошла в Сухуме. Хорошев прыгнул в источник, чтобы помочь человеку, находившемуся без сознания. Эту информацию подтвердили и знакомые артиста. Они уточнили, что на место происшествия выехала его дочь, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.
О смерти Хорошева стало известно накануне. Ему было 66 лет. Зрителям он запомнился по работе в фильме «Доктор Живаго» и сериале «Адмиралъ». Долгое время артист жил в Якутии, а в последние годы — в Абхазии.
Одна из поклонниц, Лилия, рассказала, что незадолго до трагедии видела Хорошева. Он выглядел бодро, был не один и, судя по снаряжению, занимался водными погружениями. Помимо съемок в кино и на телевидении, исполнитель роли в сериале «Боец» занимался развитием туризма, в том числе в Якутии. Также многие зрители помнят его по передаче «Искатели».
