Раскрыли обстоятельства гибели актера Андрея Хорошева

03 января 2026, 22:39

AIF: Актер Андрей Хорошев погиб при спасении человека в горячем источнике

Андрей Хорошев (Фото: Кадр из сериала «Боец»)

Актер, режиссер и телеведущий Андрей Хорошев, известный также под псевдонимом Андрей И, погиб 1 января в Абхазии, пытаясь спасти человека в горячем источнике. Об этом aif.ru сообщил его друг, кинорежиссер Сергей Члиянц.