Умер заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Юрий Папко
В возрасте 85 лет скончался заслуженный артист РСФСР и выдающийся балетмейстер Юрий Папко. Об этом сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России.
Причина смерти не называется. Коллектив учреждения выразил соболезнования семье и друзьям покойного.
«На 86-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром», — сказано в заявлении.Прощание с ним пройдет 20 сентября в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Отпевание начнется в 13:00.
В 1958-м Юрий Папко стал выпускником Московского хореографического училища. Затем стал частью балетной труппы Большого театра, где проработал 25 лет. В 1980-м вместе со своей супругой — артисткой труппы Большого театра Юламей Скотт — поставил балет «Индийская поэма» по своему либретто.
В 1972-м окончил балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства. В 1987-м прошел курсы педагогов Московского академического хореографического училища.
В 1982-м ушел со сцены и вернулся в Большой театр, но в новой роли: сначала руководил мимическим ансамблем (1997–2002), затем работал педагогом-репетитором по сценическому движению для оперной труппы (2002–2018). Также он передавал мастерство молодым артистам Молодежной оперной программы.