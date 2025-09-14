Умер продюсер «Чужого» и «Звездных войн»

14 сентября 2025, 18:21

THR: скончался продюсер «Звездных войн» Дэвид Вайцнер

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 86 лет ушел из жизни голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер, работавший над фильмами «Чужой» и «Звездные войны». Он скончался в своем доме 1 сентября, сообщает The Hollywood Reporter (THR).