Умер продюсер «Чужого» и «Звездных войн»
В возрасте 86 лет ушел из жизни голливудский продюсер и маркетолог Дэвид Вайцнер, работавший над фильмами «Чужой» и «Звездные войны». Он скончался в своем доме 1 сентября, сообщает The Hollywood Reporter (THR).
Карьера Вайцнера началась в Нью-Йорке, а наибольшего успеха он добился в Лос-Анджелесе. В 1969 году он выступил продюсером фильма «Киноделы». Маркетинговая стратегия помогла картине получить премию «Оскар» через год.
В середине 1970-х Вайцнер занял пост вице-президента 20th Century Fox, где курировал рекламные кампании культовых проектов «Звездные войны» и «Чужой». Позже он работал директором по маркетингу в Universal. В 2008 году продюсер выпустил фильм «Кваме», получивший несколько кинопремий.
