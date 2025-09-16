Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Скончался голливудский актер Роберт Редфорд. Звезде «Великого Гэтсби» было 89 лет. Об этом сообщила исполнительный директор рекламного агентства Rogers & Cowan PMK Синди Бергер, пишет The New York Times.
Редфорд умер сегодня, 16 сентября, во сне в своем доме в штате Юта. В 2019 году оскароносный артист столкнулся с серьезным сердечным заболеванием. Для восстановления нормального кровоснабжения сердца ему провели операцию шунтирования.
Роберт Редфорд прославился ролями в фильмах «Из Африки», «Первый Мститель: другая война», «Шпионские игры», «Три дня Кондора». За свой первый фильм «Обыкновенные люди» он был удостоен «Оскара» в номинации «Лучший режиссер» в 1981 году.
