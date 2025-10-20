Ушла из жизни легендарная актриса Мартина Брошар

20 октября 2025, 00:57

Звезда фильма «Украденные поцелуи» Брошар умерла на 82-м году жизни

Фото: istockphoto / nathamag11

В возрасте 81 года не стало выдающейся французской актрисы и писательницы Мартины Брошар. Об этом пишет TerniToday.