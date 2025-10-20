Ушла из жизни легендарная актриса Мартина Брошар
В возрасте 81 года не стало выдающейся французской актрисы и писательницы Мартины Брошар. Об этом пишет TerniToday.
По данным издания, звезда кинематографа покинула этот мир 18 октября в своём доме в Морлупо, расположенном неподалёку от Рима.
Творческий путь актрисы начался во Франции, а в 1970 году она переехала в Италию, где продолжила успешную карьеру. Зрителям Мартина Брошар запомнилась прежде всего ролью в культовом фильме «Украденные поцелуи». За годы съемок актриса создала множество ярких образов.
Талант Мартины Брошар не ограничивался только актёрской игрой. Она проявила себя как талантливая писательница, создав несколько сборников сказок. Кроме того, актриса записала собственный музыкальный альбом.
Примечательно, что в 2003 году Брошар диагностировали лейкемию. Причины смерти артистки не разглашаются.
