Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

22 октября 2025, 15:45

Супруга актера Безбородова сообщила, что он умер после борьбы с тяжелой болезнью

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Актер Иван Безбородов, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщила его жена Марианна в разговоре с aif.ru.