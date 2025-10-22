Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»
Актер Иван Безбородов, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Об этом сообщила его жена Марианна в разговоре с aif.ru.
По словам женщины, Иван тяжело болел. Марианна отметила, что Безбородов «до последнего сохранял улыбку и пытался шутить».
Накануне стало известно о кончине Безбородова. Он умер незадолго до своего сорокалетия. Среди наиболее известных проектов артиста можно выделить сериалы «Дорожный патруль», «Литейный» и «Тайны следствия».
