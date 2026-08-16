Умер знаменитый журналист и писатель Феликс Медведев — ТАСС
В Москве на 86-м году жизни скончался известный писатель и журналист Феликс Медведев. Об этом стало известно в воскресенье.
Как сообщили ТАСС в его семье, он ушел из жизни 14 августа после продолжительной болезни. Церемония прощания с журналистом состоится 19 августа в 12:30 в ритуальном зале №2 по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.
Феликс Медведев родился в 1941 году. Окончив Московский полиграфический институт, он построил блестящую карьеру в отечественной журналистике. Его перу принадлежат интервью с ведущими деятелями культуры и литературы XX века, среди которых Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Чингиз Айтматов, Иосиф Бродский и Габриэль Гарсиа Маркес.
За свою долгую творческую жизнь Медведев работал в таких изданиях, как «Огонек», «Вечерняя Москва», «Версия», «Парламентская газета», а также в еженедельнике «Мир новостей» и журнале «Время и мы». Он является автором множества книг, включая «Судьба моя сгорела между строк: Интервью-86», «После России», «Принцесса Диана: Хроника объявленного убийства», «Кумиры — гангстеры — премьеры» и «Красавицы — кумиры — короли».
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