Умер звезда фильма «Август» Роман Веслаух
В возрасте 52 лет умер актёр Роман Веслаух. Он запомнился зрителям по роли в военной драме «Август».
О трагедии стало известно 25 сентября: новость опубликовали в сообществе «Миус Фронт». В заявлении сообщества прозвучали слова глубокой скорби. Друзья и коллеги называют Романа патриотом, настоящим офицером и талантливым актёром и признаются, что им будет его очень не хватать.
Роман Веслаух родился 16 февраля 1974 года в Петропавловске‑Камчатском. Его путь в актёрской профессии активно развивался в последние годы: экранный дебют состоялся в 2020 году, а в 2021‑м он завершил обучение на актёрском курсе Михаила Горевого.
За свою карьеру артист снялся более чем в 25 фильмах и сериалах. В числе его работ — проекты «Хрустальный», «По законам военного времени», «Капкан для монстра», «Чужая стая», «Соседи» и «Дыхание мёртвого леса». Значимой стала роль в военной драме «Август» (2025), а также участие в картинах «Мы одной крови», «Держаться за землю» и «Центурия».
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