В Германии школьники вышли на протесты против обязательного призыва в армию
В Германии прошли массовые акции школьников, выступающих против возможного восстановления призыва в армию. Об этом сообщает BBC.
Подростки участвовали в акциях под названием «Школьная забастовка против воинской обязанности». Как утверждает издание, на протесты вышли более 45 тысяч человек в 100 городах страны.
Протестующие выступают против планируемой реформы военной службы. Её суть — в введении обязательных анкет для юношей 18 лет и медосмотров, которые должны помочь определить их пригодность к службе.
Уже с июля на медосвидетельствование пригласили почти тысячу 18‑летних молодых людей, которые указали в анкетах, что не намерены служить в бундесвере. При этом изначально старт обязательных медосмотров должен был состояться в 2027 году.
Напомним, обязательную воинскую службу в Германии отменили 15 лет назад. Сейчас набор в армию остаётся добровольным, но у бундестага есть право вернуть обязательный призыв в случае, если число рекрутов окажется недостаточным.
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