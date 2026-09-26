В России для долгожителей планируют ввести федеральную выплату в 200 тыс. рублей

26 сентября 2026, 05:50

Фото: iStock/PIKSEL

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России федеральную выплату для граждан, достигших 100‑летнего возраста. Размер пособия, по его мнению, должен составлять не менее 100 тысяч рублей — а оптимально, как считает инициатор, и вовсе 200 тысяч рублей.