В России для долгожителей планируют ввести федеральную выплату в 200 тыс. рублей
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в России федеральную выплату для граждан, достигших 100‑летнего возраста. Размер пособия, по его мнению, должен составлять не менее 100 тысяч рублей — а оптимально, как считает инициатор, и вовсе 200 тысяч рублей.
Как цитирует издание URA.RU слова Гриба, такая выплата послужит стимулом для россиян следить за своим здоровьем. Мера призвана не только мотивировать к здоровому образу жизни, но и подчеркнуть значимость вклада старшего поколения в развитие страны.
По мнению автора инициативы, денежная поддержка станет важным знаком признания. Она адресована тем, кто долгие годы трудился на благо Родины и старался сохранять здоровье.
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