Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович

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Мексиканская актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта в возрасте 78 лет, сообщило мексиканское издание TVyNovelas.
Отмечается, что в последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.
Саша Попович родилась 20 января 1946 года и начала свою карьеру актрисы в 1970-х годах. Она снялась в восьмидесяти фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и кинематографу лучо. Среди них такие работы, как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».
Кроме того, Монтенегро пробовала себя в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.
Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Поповича он бросил свою супругу и троих детей.
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Саша Попович родилась 20 января 1946 года и начала свою карьеру актрисы в 1970-х годах. Она снялась в восьмидесяти фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и кинематографу лучо. Среди них такие работы, как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».
Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Поповича он бросил свою супругу и троих детей.
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Артем Кузьмин