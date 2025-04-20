Умерла актриса из фильма «Собака на сене» Елизавета Зима

Накануне Пасхи во время прибытия Благодатного огня в Москву сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из МВД России обеспечили общественную безопасность, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу Москве.