Умерла актриса из фильма «Собака на сене» Елизавета Зима

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Заслуженная артистка России Елизавета Зима умерла на 80-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени Грибоедова.
«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. <...> Для всех нас это огромная потеря, ведь Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней», — отмечалось в сообщении.
Елизавета Зима появилась на свет в 1945 году в Ленинграде. Она была студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. После выпуска Зима трудилась в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. Она стала актрисой Смоленского драматического театра в 1991 году. В 1997-м Елизавете присвоили звание заслуженной артистки России.
Ранее скончался директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов.
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