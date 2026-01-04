Умерла актриса из сериала «Слово пацана»

04 января 2026, 16:24

В возрасте 52 лет скончалась актриса Александра Березовец-Скачкова

Фото: iStock/NetPix

В возрасте 52 лет скончалась актриса Александра Березовец-Скачкова. Об этом сообщается на портале «Кинотеатр.ру».





Зрителям она больше всего запомнилась по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и других.

«Скачкова Александра Викторовна. (Александра Березовец-Скачкова) 21 марта 1973, Мурманск — 3 января 2026», — говорится в карточке актрисы.