Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
В возрасте 52 лет скончалась актриса Александра Березовец-Скачкова
В возрасте 52 лет скончалась актриса Александра Березовец-Скачкова. Об этом сообщается на портале «Кинотеатр.ру».
Зрителям она больше всего запомнилась по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок», «Арбатские тайны» и других.
«Скачкова Александра Викторовна. (Александра Березовец-Скачкова) 21 марта 1973, Мурманск — 3 января 2026», — говорится в карточке актрисы.За всю свою карьеру она исполнила около 90 ролей в кино и на телевидении. Известно, что артистка окончила Школу-студию МХАТ в 1995 году.
Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни умерла певица Татьяна Дасковская, исполнившая легендарную песню «Прекрасное далеко».