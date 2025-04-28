Умерла актриса сериала «Тайны следствия» Элеонора Леви

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Актриса Элеонора Леви (Мовилло), снимавшаяся в фильмах «Два капитана — 2», «Тайны следствия» и «Кулагины», скончалась в возрасте 58 лет. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.ру».
Артистки не стало в среду, 23 апреля. Причина смерти Леви не раскрывается. Дата и место похорон в настоящее время неизвестны.
Многие знают актрису по роли Фаины Каплан в фильме «Два капитана — 2». Она также сыграла эпизодические роли в картинах «Крепкие орешки — 2», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.
Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Многие знают актрису по роли Фаины Каплан в фильме «Два капитана — 2». Она также сыграла эпизодические роли в картинах «Крепкие орешки — 2», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.
Ранее сообщалось, что на 64-м году жизни скончалась актриса сериала «Она написала убийство» Лар Парк-Линкольн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова