Ушел из жизни писатель и актер Жан-Клод Джермейн

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Канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни. О произошедшем сообщило Radio Canada, ссылаясь на дочь литератора Кристин Джермейн.
Что стало причиной кончины артиста, пока не раскрывается. Канадца называют прекрасным актером, оставившим заметный след в развитии театрального искусства страны. Еще Джермейн активно преподавал.
Жан-Клод появился на свет в 1939 году. В молодости он работал репортером, колумнистом и редактором. В 1969 году Джермейн основал театральную компанию. Позднее артист стал сниматься в кино и публиковать свои произведения как писатель. Жан-Клод Джермейн представил публике «Короля низких цен», «Школу грез», «Монреальскую мыльную оперу» и «Канадскую чуму».
Ранее сообщалось, что английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни.
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Жан-Клод появился на свет в 1939 году. В молодости он работал репортером, колумнистом и редактором. В 1969 году Джермейн основал театральную компанию. Позднее артист стал сниматься в кино и публиковать свои произведения как писатель. Жан-Клод Джермейн представил публике «Короля низких цен», «Школу грез», «Монреальскую мыльную оперу» и «Канадскую чуму».
Ранее сообщалось, что английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни.
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Ольга Енгалычева