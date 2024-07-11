В возрасте 96 лет умер золотопромышленник и лучший друг Высоцкого Вадим Туманов

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В возрасте 96 лет умер лучший друг советского барда Владимира Высоцкого и известный золотопромышленник Вадим Туманов. Об этом в своем тг-канале сообщил журналист и исследователь жизни Высоцкого Антон Орехъ.
«Туманов был другом Владимира Высоцкого — одним из главных людей в жизни Владимира Семеновича, в огромной степени определившим его мировоззрение», — пояснил Орехъ.Журналист добавил, что артель Туманова «добыла золота больше, чем любое другое предприятие Советского Союза».
Золотопромышленник Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в городе Белая Церковь на Украине. В 20-летнем возрасте его задержали по подозрению в «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». После суда в 1948 году отправили в лагеря на Колыму, где он провел 8 лет и 8 раз пытался оттуда сбежать. Уже после смерти Сталина в 1956 году его освободили и признали невиновным, после чего он начал организовывать золотодобывающие артели.
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