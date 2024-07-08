В Москве умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева

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В Москве скончалась народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра России (ГАБДТ) Марина Кондратьева. Артистке было 90 лет.
О кончине знаменитой балерины сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова. О датах прощания и похорон будет объявлено позднее.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1924 года в Ленинграде. В 1952 году она закончила Московское хореографическое училище и поступила в балетную труппу Большого театра. Она была первой исполнительницей партий Водяницы в постановке Александра Радунского «Конек-Горбунок» и Музы в «Паганини» Леонида Лавровского.
В 2013 году артистка стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. Она преподавала в театре и давала мастер-классы в разных странах. Кондратьева была лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).
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Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1924 года в Ленинграде. В 1952 году она закончила Московское хореографическое училище и поступила в балетную труппу Большого театра. Она была первой исполнительницей партий Водяницы в постановке Александра Радунского «Конек-Горбунок» и Музы в «Паганини» Леонида Лавровского.
В 2013 году артистка стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра. Она преподавала в театре и давала мастер-классы в разных странах. Кондратьева была лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).
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