Звезда театра Вахтангова умерла в возрасте 88 лет
Скончалась заслуженная артистка РСФСР, дочь легендарного сатирика Аркадия Райкина Екатерина. Об этом информирует агентство ТАСС.
Актриса театра и кино ушла из жизни в больнице на 89‑м году жизни. По данным Театра Вахтангова, причиной стала продолжительная болезнь.
Творческий путь Екатерины Райкиной был тесно связан со сценой. Она родилась в Ленинграде, получила профессиональное образование в Театральном училище имени Щукина, а затем почти полвека — с 1959 по 2008 год — служила в Театре Вахтангова. Также артистка выходила на сцену театра «У Никитских ворот».
Примечательно, что её дебют на сцене случился ещё в детстве. В 12 лет во время гастролей театра Вахтангова в Ленинграде юная Екатерина сыграла Козетту в спектакле «Отверженные».
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