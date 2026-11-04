Звезда театра Вахтангова умерла в возрасте 88 лет

04 ноября 2026, 00:08

Умерла актриса театра и кино Екатерина Райкина

Екатерина Райкина (Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Скончалась заслуженная артистка РСФСР, дочь легендарного сатирика Аркадия Райкина Екатерина. Об этом информирует агентство ТАСС.