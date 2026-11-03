140-килограммовый москвич застрял в ванне и просидел в ней четыре дня
Пожилой житель Москвы весом 140 килограммов оказался заблокирован в собственной ванне на четыре дня. По данным РЕН ТВ, мужчине 71 год.
Как сообщил источник телеканала, выбраться самостоятельно он не мог, так как из-за большой массы тела под его спиной образовался вакуум, а любая попытка освободиться причиняла сильную боль. Чтобы привлечь внимание, пенсионер стучал по трубам, а для утоления жажды использовал воду из душа.
Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из сантехники и переместили на кровать. Медики осмотрели пострадавшего и приняли решение не госпитализировать его.
Ранее в Рязанской области мужчина спас тонущую женщину и стал фигурантом уголовного дела. После героического поступка он решился на противоправные действия.
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