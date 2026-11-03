140-килограммовый москвич застрял в ванне и просидел в ней четыре дня

03 ноября 2026, 23:26

В Москве спасатели помогли застрявшему в ванне 140-килограммовому мужчину

«Радио 1» (сгенерировано Grok)

Пожилой житель Москвы весом 140 килограммов оказался заблокирован в собственной ванне на четыре дня. По данным РЕН ТВ, мужчине 71 год.