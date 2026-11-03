Два человека погибли при пожаре в Тюменской области
В деревне Хмелева Тюменской области произошёл крупный пожар. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, трагедия унесла жизни двух человек, ещё двое пострадали. Площадь пожара составила 105 квадратных метров. К настоящему моменту спасатели смогли полностью ликвидировать огонь.
На месте происшествия работали подразделения регионального МЧС. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее в Москве мужчина с лишним весом залез в ванну и не смог самостоятельно из неё выбраться. В заточении он провёл четыре дня, после чего на помощь ему приехали сотрудники экстренных служб.
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