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Два человека погибли при пожаре в Тюменской области

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В деревне Хмелева Тюменской области произошёл крупный пожар. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, трагедия унесла жизни двух человек, ещё двое пострадали. Площадь пожара составила 105 квадратных метров. К настоящему моменту спасатели смогли полностью ликвидировать огонь.

На месте происшествия работали подразделения регионального МЧС. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее в Москве мужчина с лишним весом залез в ванну и не смог самостоятельно из неё выбраться. В заточении он провёл четыре дня, после чего на помощь ему приехали сотрудники экстренных служб.

Александр Огарёв

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