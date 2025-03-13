Умерла автор музыки к фильмам «Чучело» и «Вертикаль» София Губайдулина: биография, личная жизнь, причины смерти композитора

София Губайдулина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Сегодня ночью в своем доме в немецком городке Аппен на 94-м году жизни скончалась выдающаяся композитор и уроженка Татарстана София Губайдулина. Ее имя стало знаковым в истории советской и постсоветской музыки, входя в знаменитую триаду композиторов второго авангарда. Чем известна Губайдулина расскажет «Радио 1».
София Губайдулина: биография, карьера
София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в Чистополе. В 1932 году ее семья переехала в Казань, где она начала свое музыкальное образование в музыкальной школе № 1 имени Чайковского. С 1946 по 1949 год она училась в казанской музыкальной гимназии по классу фортепиано, а затем, с 1949 по 1954 год, продолжила обучение в Казанской консерватории по специальности композиция. В 1954 году Губайдулина поступила в Московскую консерваторию, которую успешно окончила в 1963 году.
В 1969–1970 годах София Асгатовна работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки, расположенной в Музее имени Скрябина. Она также написала музыку к 25 фильмам, среди которых «Вертикаль» (1967), «Маугли» (мультфильм, 1971), «Человек и его птица» (мультфильм, 1975) и «Чучело» (режиссер Ролан Быков, 1983).
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В 1979 году на VI съезде композиторов ее творчество подверглось жесткой критике, и Губайдулина оказалась в черном списке семи отечественных композиторов, из-за чего на протяжении нескольких лет не могла выступать на радио и телевидении. С 1991 года она проживала в Германии. В 2011 году София Губайдулина была удостоена звания почетного гражданина Казани. В том же году был основан ежегодный фестиваль современной музыки ее имени — Concordia, на котором выступают известные российские и зарубежные композиторы и исполнители.
В 2022 году София Губайдулина была номинирована на премию «Грэмми» за свое произведение «Гнев божий», которое вошло в категорию «Лучшая современная классическая композиция». В январе этого года издание «БИЗНЕС Online» отметило Губайдину, включив ее в список 30 выдающихся композиторов в истории Татарстана.
София Губайдулина (Фото: РИА Новости/Алексей Курбатов)
Личная жизньСофия Асгатовна всегда предпочитала держать свою личную жизнь в тени. В молодости она вышла замуж за поэта Марка Александровича Ляндо, и в 1959 году у них родилась дочь Надежда. Из-за сложных бытовых условий родители решили отправить девочку к бабушке и деду в Казань, что стало для Софии тяжелым испытанием. Разлука с Надей оказала значительное влияние на её творчество, и тема жертвы ради выполнения миссии стала одной из центральных в её музыке. В итоге первый брак Губайдулиной распался.
Её вторым супругом стал пианист и музыкальный теоретик Петр Николаевич Мещанинов. Они официально зарегистрировали свои отношения в 1991 году и вскоре переехали в Германию, при этом сохранив российское гражданство.
Середина 2000-х годов оказалась для Губайдулиной временем глубоких утрат. В 2004 году от лейкемии скончалась её единственная дочь. К счастью, Надежда успела стать матерью двух сыновей — Ильи и Александра, а также бабушкой двух внуков — Дениса и Екатерины. В 2006 году, в возрасте 62 лет, ушел из жизни её второй муж.
Причины смерти
13 марта 2025 года София Асгатовна скончалась, трагическая новость была опубликована в пресс-службе мэрии Казани. Глава города написал много теплых слов о композиторе, назвав ее человеком-эпохой. Причина смерти 93-летней знаменитости не уточнялась.
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