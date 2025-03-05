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Бутылка водки и два стакана: что обнаружили в квартире Александра Милокостого, о смерти которого узнали спустя 10 дней

В квартире умершего Александра Милокостого нашли бутылку водки и два стакана
Фото: iStock/bhofack2

Фото: iStock/bhofack2

Правоохранители обнаружили тело Александра Милокостого, которое 10 дней пролежало в запертой изнутри квартире. Предварительно, актёр скончался от остановки сердца.
Тело 68-летнего артиста нашли во вторник в его квартире. Обыск помещения не дал следователям никаких зацепок – артист очевидно умер естественной смертью. На полу была лужа крови, но она свидетельствует лишь о том, что Милокостый ударился при падении.

На кухне были обнаружены бутылка водки и два стакана, которые навели следователей на мысль, что перед смертью Милокостый выпивал с кем-то. Однако выяснилось, что гость ушёл до кончины актёра.

Также отмечается, что 21 февраля Милокостый разговаривал по телефону с другом и уже тогда чувствовал себя плохо – сильно кашлял во время беседы. После этого артист уже не выходил на связь. 4 февраля его брат забил тревогу и подал заявление в полицию. Вскрыть дверь было сложно, поскольку она оказалась закрыта не только на замок, но и на засов. После оперативники обнаружили лежащее на полу тело Милокостого в домашней одежде.

По предварительной версии, пожилой актёр скончался от остановки сердца. В последнее время он злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к летальному исходу. Знакомый артиста рассказал, что Милокостого часто замечали за выпивкой, у него дома постоянно появлялись случайные люди.

Александр Милокостый получил известность за роль офицерского сына Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Однако карьеру в кинематографе актёр строить не стал и посвятил жизнь ведению бизнеса.

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#следователи
Телефонные мошенники атаковали Дмитрия Пескова и его родственника
05 марта 2025, 20:27

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в беседе с корреспондентом Кремлевского пула Александру Юнашеву о своих личных столкновениях с телефонными мошенниками. Об этом сообщает телеграм-канал «Юнашев Live».
По словам представителя Кремля, ему несколько раз звонили мошенники, но он распознал аферистов и не поддался на обман. А однажды Песков смог предотвратить мошенническое нападение на одного из своих родственников.

Я-то пока не попадался, хотя звонили жулики неоднократно. А вот один из моих близких родственников чудом не стал жертвой. Случайно вовремя поделился со мной», — приводит канал слова чиновника.

Президент России Владимир Путин несколько раз обсуждал с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной вопросы борьбы с телефонными и интернет-мошенниками. Об этом сам глава государства рассказал на совещании с членами кабинета министров.

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На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
05 марта 2025, 19:05

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Российский актёр Глеб Калюжный оказался в центре скандала. Его обвиняют в уклонении от службы в армии. Теперь звезде сериала «Вампиры средней полосы» грозит два года лишения свободы.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.

Максимальное наказание по указанной статье – тюремное заключение на срок до двух лет.

По данным сайта «Кинопоиск», 26-летний Калюжный снялся в 42 фильмах и сериалах, в том числе «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки» и «Содержанки 3».

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Мёртвая пациентка месяц пролежала на чердаке больницы в Орехово-Зуеве
05 марта 2025, 17:48

Фото: iStock/Artem_Furman

В Подмосковье мёртвую пациентку с перебинтованной головой обнаружили на чердаке больницы. По предварительным данным, она пролежала там около месяца.
Тело женщины было найдено в техническом помещении 1-й городской больницы Орехово-Зуева. Её голова была перебинтована, а кроме взрослых подгузников на ней практически ничего не было. Тело уже начало гнить.

В результате проверки удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 56-летняя жительница Электрогорска, пишет Telegram-канал Baza.

Выяснилось, что её привезли в медучреждение 17 января с травмой головы, а спустя несколько дней она исчезла. Персонал больницы не заметил её ухода.

Родственники погибшей обратились в Следственный комитет, начата проверка.

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«Стянули с него штаны и сфоткали»: подростков судят за шантаж приятеля голыми снимками
В российском регионе судят подростков за шантаж приятеля интимными фотографиями
05 марта 2025, 16:08

Фото: iStock/mrohana

В российском регионе судят двух подростков, которые стянули с пьяного приятеля всю одежду, сфотографировали, а после стали требовать от него деньги, шантажируя «сливом» снимков и видео в интернет. Об этом сообщает «Татар-информ».
«Год назад — 2 марта 2024-го — Марат, Андрей и их приятель (имена изменены), который теперь фигурирует в деле как пострадавший, выпивали в одной компании. В какой-то момент приятель напился и уснул. Тогда Марат стянул с него шорты, трусы и снял на телефон видео и фотографии гениталий ровесника. На следующий день Марат скинул эти фото и видео Андрею, они решили, что за нераспространение этих снимков можно и нужно стрясти денег с приятеля», — говорится в материале.
По информации издания, шантажеры стали вымогать у приятеля 5000 рублей взамен на гарантию не публиковать фото и видео. Парень, испугавшись, занял часть денег у друга, другую часть отдавал постепенно. Однако спустя какое-то время Марат и Андрей все равно выложили компрометирующие материалы в сеть.
«Свою вину Марат и Андрей признали частично, от комментариев отказались. Следующее заседание суд закрыл от СМИ, так как на нем будет допрос пострадавшего», — отметили в «Татар-информе».
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СКР призвали проверить Oxxxymiron* на совращение школьниц
Движение «Зов народа» призвало СКР проверить Oxxxymiron* на совращение школьниц
05 марта 2025, 15:45

Мирон Федоров (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Общественное движение «Зов народа» обратилось в Следственный комитет России (СКР) с призывом проверить бежавшего из России рэпера Мирона Федорова*, более известного под псевдонимом Oxxxymiron*, на совращение и насилие над школьницами. Об этом рассказал глава движения Сергей Зайцев в беседе с RT.
Поводом, как отмечается, послужил подкаст «Дочь разбойника», где две девушки заявили, что артист их изнасиловал. Первая, Виктория Кучак, утверждает, что познакомилась с Федоровым* в 13-14 лет, а когда ей исполнилось 16, рэпер надругался над ней. Вторая девушка, Вера Маркович, заявила, что повстречала исполнителя в 15 лет, а спустя год подверглась изнасилованию.
«Oxxxymiron*, этот выкормыш иноагентов, годами промывал мозги нашей молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России. А теперь мы узнаем, что за красивыми словами скрывается похотливый извращенец и насильник. Если эти обвинения подтвердятся, то Федоров* должен гнить в тюрьме», — заявил председатель «Зова народа».
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