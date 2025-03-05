Бутылка водки и два стакана: что обнаружили в квартире Александра Милокостого, о смерти которого узнали спустя 10 дней

Фото: iStock/bhofack2
Правоохранители обнаружили тело Александра Милокостого, которое 10 дней пролежало в запертой изнутри квартире. Предварительно, актёр скончался от остановки сердца.
Тело 68-летнего артиста нашли во вторник в его квартире. Обыск помещения не дал следователям никаких зацепок – артист очевидно умер естественной смертью. На полу была лужа крови, но она свидетельствует лишь о том, что Милокостый ударился при падении.
На кухне были обнаружены бутылка водки и два стакана, которые навели следователей на мысль, что перед смертью Милокостый выпивал с кем-то. Однако выяснилось, что гость ушёл до кончины актёра.
Также отмечается, что 21 февраля Милокостый разговаривал по телефону с другом и уже тогда чувствовал себя плохо – сильно кашлял во время беседы. После этого артист уже не выходил на связь. 4 февраля его брат забил тревогу и подал заявление в полицию. Вскрыть дверь было сложно, поскольку она оказалась закрыта не только на замок, но и на засов. После оперативники обнаружили лежащее на полу тело Милокостого в домашней одежде.
По предварительной версии, пожилой актёр скончался от остановки сердца. В последнее время он злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к летальному исходу. Знакомый артиста рассказал, что Милокостого часто замечали за выпивкой, у него дома постоянно появлялись случайные люди.
Александр Милокостый получил известность за роль офицерского сына Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Однако карьеру в кинематографе актёр строить не стал и посвятил жизнь ведению бизнеса.
Читайте также:
В Москве нашли мертвым российского актера
Умер режиссёр фильма про президента России
Мёртвая пациентка месяц пролежала на чердаке больницы в Орехово-Зуеве
На кухне были обнаружены бутылка водки и два стакана, которые навели следователей на мысль, что перед смертью Милокостый выпивал с кем-то. Однако выяснилось, что гость ушёл до кончины актёра.
Также отмечается, что 21 февраля Милокостый разговаривал по телефону с другом и уже тогда чувствовал себя плохо – сильно кашлял во время беседы. После этого артист уже не выходил на связь. 4 февраля его брат забил тревогу и подал заявление в полицию. Вскрыть дверь было сложно, поскольку она оказалась закрыта не только на замок, но и на засов. После оперативники обнаружили лежащее на полу тело Милокостого в домашней одежде.
По предварительной версии, пожилой актёр скончался от остановки сердца. В последнее время он злоупотреблял алкоголем, что и могло привести к летальному исходу. Знакомый артиста рассказал, что Милокостого часто замечали за выпивкой, у него дома постоянно появлялись случайные люди.
Александр Милокостый получил известность за роль офицерского сына Юры Львова в фильме «Адъютант его превосходительства». Однако карьеру в кинематографе актёр строить не стал и посвятил жизнь ведению бизнеса.
Читайте также:
В Москве нашли мертвым российского актера
Умер режиссёр фильма про президента России
Мёртвая пациентка месяц пролежала на чердаке больницы в Орехово-Зуеве
Анастасия Чинкова