Вера из «Ворониных» Екатерина Волкова призналась, что забывала забрать дочь из детского сада

08 июля 2025, 04:25

Екатерина Волкова призналась, что забывала забрать дочь из детского сада

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Волкова стала настоящей звездой после выхода сериала «Воронины», где актриса сыграла Веру. Как оказалось, ей тяжело было совмещать работу и воспитание ребенка. Когда то девушка даже забыла забрать дочь с детского сада.





Дочери Екатерины 14 лет. Девочка появилась на свет в браке с танцором с Андреем Карповым. Родители находились на церемонии, когда вдруг поняли, что их ребенок до сих пор в детском саду.





«У нас такое было. У меня муж один раз так не забрал дочь. Мы были на Московском кинофестивале, а до этого договорились, что пока я собираюсь, он заберет Лизу. В итоге сидим на церемонии, звонит воспитательница и спрашивает, собираемся ли мы ее забирать.Я поворачиваюсь к мужу, он такой "ой". Благо, бабушка была рядом», — поделилась Волкова с изданием «ОК!».