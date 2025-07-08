Вера из «Ворониных» Екатерина Волкова призналась, что забывала забрать дочь из детского сада
Екатерина Волкова призналась, что забывала забрать дочь из детского сада
Екатерина Волкова стала настоящей звездой после выхода сериала «Воронины», где актриса сыграла Веру. Как оказалось, ей тяжело было совмещать работу и воспитание ребенка. Когда то девушка даже забыла забрать дочь с детского сада.
Дочери Екатерины 14 лет. Девочка появилась на свет в браке с танцором с Андреем Карповым. Родители находились на церемонии, когда вдруг поняли, что их ребенок до сих пор в детском саду.
«У нас такое было. У меня муж один раз так не забрал дочь. Мы были на Московском кинофестивале, а до этого договорились, что пока я собираюсь, он заберет Лизу. В итоге сидим на церемонии, звонит воспитательница и спрашивает, собираемся ли мы ее забирать.Я поворачиваюсь к мужу, он такой "ой". Благо, бабушка была рядом», — поделилась Волкова с изданием «ОК!».
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Сейчас Екатерина проводит много времени с дочерью в загародном доме. На участке установлен бассейн, в котором семья охаждается в период жаркой погоды. Волкова делится с подписчиками тем, как проводит лето с близкими.