Вера из «Ворониных» Екатерина Волкова призналась, что забывала забрать дочь из детского сада

Екатерина Волкова призналась, что забывала забрать дочь из детского сада
Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Волкова стала настоящей звездой после выхода сериала «Воронины», где актриса сыграла Веру. Как оказалось, ей тяжело было совмещать работу и воспитание ребенка. Когда то девушка даже забыла забрать дочь с детского сада.



Дочери Екатерины 14 лет. Девочка появилась на свет в браке с танцором с Андреем Карповым. Родители находились на церемонии, когда вдруг поняли, что их ребенок до сих пор в детском саду.

«У нас такое было. У меня муж один раз так не забрал дочь. Мы были на Московском кинофестивале, а до этого договорились, что пока я собираюсь, он заберет Лизу. В итоге сидим на церемонии, звонит воспитательница и спрашивает, собираемся ли мы ее забирать.Я поворачиваюсь к мужу, он такой "ой". Благо, бабушка была рядом», — поделилась Волкова с изданием «ОК!».

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Сейчас Екатерина проводит много времени с дочерью в загародном доме. На участке установлен бассейн, в котором семья охаждается в период жаркой погоды. Волкова делится с подписчиками тем, как проводит лето с близкими.

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Иван Мусатов

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