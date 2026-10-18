Умерла художница Катя Белявская: причины смерти

18 октября 2026, 11:23

Художница Катя Белявская умерла от инсульта в 45 лет

Фото: istockphoto/Nikolaev

Художница и промышленный дизайнер Катя Белявская скончалась в субботу в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал инсульт, сообщили РИА Новости в ее окружении.





Белявская родилась в Москве в 1981 году. В 1999 году окончила Московский государственный университет печати, в 2002-м — Лондонский колледж искусств и дизайна Сан-Мартен (Central Saint Martin College of Art of Design). Ее учителями и наставниками были художник-иллюстратор Борис Диодоров и художник-иллюстратор, график и писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Владимирский, подаривший детям СССР иллюстрации к историям о Буратино, Изумрудном городе, а также героям «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина.





«Ушла из жизни скоропостижно, у нее случился инсульт», — сказала собеседница агентства.