Умерла художница Катя Белявская: причины смерти
Художница Катя Белявская умерла от инсульта в 45 лет
Художница и промышленный дизайнер Катя Белявская скончалась в субботу в возрасте 45 лет. Причиной смерти стал инсульт, сообщили РИА Новости в ее окружении.
Белявская родилась в Москве в 1981 году. В 1999 году окончила Московский государственный университет печати, в 2002-м — Лондонский колледж искусств и дизайна Сан-Мартен (Central Saint Martin College of Art of Design). Ее учителями и наставниками были художник-иллюстратор Борис Диодоров и художник-иллюстратор, график и писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Владимирский, подаривший детям СССР иллюстрации к историям о Буратино, Изумрудном городе, а также героям «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина.
«Ушла из жизни скоропостижно, у нее случился инсульт», — сказала собеседница агентства.
Белявская выступала куратором выставки «Памяти Мейерхольда» (2004), руководителем благотворительного проекта «Маленький принц» (2005-2006), стала финалистом Премии Кандинского в номинации «Молодой художник» (2007) и участницей специального проекта на аукционе Sotheby's. Ее работы представляли в Галерее Натали Гайяр в Париже, Библиотеке конгресса в Вашингтоне, Музее берлинской стены «Чекпойнт Чарли» в Германии, Pushkin House в Лондоне, Европейском парламенте в Брюсселе, а также они находятся в коллекции Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже и в частных собраниях.
Среди ее заметных работ — «Красная Шапочка», «Сказки матушки Гусыни», «Песнь песней», «От Райльда до Соломона», «Космическая Антуанетта, или Вселенная Рококо», «Сон в летнюю ночь», «Барышня-крестьянка», «Союз — Аполлон», «13 орхидей для императрицы Цы Си», «Пир во время чумы», «Таинственный лес» и многие другие. Она также создавала иллюстрации для детских и взрослых книг, в том числе для издательств «АСТ», «Эксмо», «Капелька», занималась промышленным дизайном — ее рисунки появлялись на тарелках, платках, сумках, обуви и флаконах духов.