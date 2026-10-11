Хоккейный тренер Юлия Карпова умерла на 43-м году жизни

11 октября 2026, 03:32

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

Из-за рака ушла из жизни хоккейный тренер Юлия Карпова — ей было 42 года. О трагедии 10 октября сообщила Женская хоккейная лига (ЖХЛ).





Спортивная биография Юлии была тесно связана с ведущими женскими командами страны. В качестве игрока она защищала цвета «СКИФа», «Агидели» и «Динамо‑Невы». Завершив карьеру, Карпова не рассталась с хоккеем и продолжила свой путь в тренерском штабе клуба из Санкт‑Петербурга.



«С большим сожалением сообщаем, что на 43-м году жизни после продолжительной борьбы с раком скончалась Юлия Карпова», — говорится в посте телеграм-канала лиги.