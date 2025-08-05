Умерла легендарная певица и звезда Бродвея
Американская эстрадная певица Флоренс Кэтрин Курье, также известная под псевдонимом Джейн Морган, ушла из жизни в возрасте 101 года. Артистка скончалась во сне в Нейплсе (штат Флорида, США) по естественным причинам. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на ее родных.
Морган родилась в 1924 году. Карьеру певицы начала в Париже после окончания Джульярдской школы. Всемирно известной стала после выхода альбома «The American Girl from Paris». Также ее прославила песня «Fascination» из фильма «Любовь после полудня». На Бродвее она появилась в мюзиклах «Безумства Зигфелда», «Шоу Джека Бенни», «Мэйм», «Кан-Кан» и «Джентльмены предпочитают блондинок».
В 1965 году Морган вышла замуж за продюсера Джерри Вайнтрауба и удочерила троих детей. В 1970-х она решила уйти со сцены, изредка выступая на благотворительных мероприятиях. Кроме того, артистка помогала мужу в работе над кинолентами, в том числе принимала участие в создании «Одиннадцати друзей Оушена».
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