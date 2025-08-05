Умерла легендарная певица и звезда Бродвея

05 августа 2025, 15:20

Американская певица Джейн Морган скончалась в возрасте 101 года

Фото: iStock/jorgeantonio

Американская эстрадная певица Флоренс Кэтрин Курье, также известная под псевдонимом Джейн Морган, ушла из жизни в возрасте 101 года. Артистка скончалась во сне в Нейплсе (штат Флорида, США) по естественным причинам. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на ее родных.