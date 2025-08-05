Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет
Российский спортивный комментатор Александр Гришин скончался в возрасте 47 лет. О его гибели расскала супруга изданию ТАСС.
Как отметила жена, трагедия случилась на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришин скончался в результате несчастного случая.
«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — рассказала супруга агентству.
Последние 23 года Гришин работал на телевидении. Он с 2015 года комментировал на «Матч ТВ», а в 2018 перешел на «Первый канал». За это время его голос слышали фанаты футбола и фигурного катания. За всю карьеру Гришин проработал на пяти Олимпиадах.