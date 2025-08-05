Спортивный комментатор Александр Гришин погиб в возрасте 47 лет

05 августа 2025, 12:12

Александр Гришин (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Российский спортивный комментатор Александр Гришин скончался в возрасте 47 лет. О его гибели расскала супруга изданию ТАСС.





Как отметила жена, трагедия случилась на железнодорожной платформе в сильный дождь. Гришин скончался в результате несчастного случая.





«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — рассказала супруга агентству.